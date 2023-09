Zanetti: «Arabia? Io volevo lasciare il segno all’Inter! Real Sociedad…»

Zanetti in una lunga intervista concessa ai colleghi spagnoli di Marca (vedi prima parte), ha parlato anche del calcio in Arabia Saudita, tornando alle sue scelte del passato, ma anche gli allenatori e la Champions League vinta. L’attuale vicepresidente dell’Inter ha espresso una sua opinione anche sul girone europeo dell’Inter.

RUOLO ATTUALE – Javier Zanetti ha parlato così riguardo la sua vita da vicepresidente dell’Inter: «Quando ho finito il mio tempo come calciatore, ho subito capito che dovevo prepararmi per la mia carriera da vice presidente dell’Inter. Ho iniziato a studiare all’Università di Bucoli e lì ho iniziato a formarmi per diventare Vice Presidente dell’Inter. Oggi la verità è che mi sento riconosciuto dalla UEFA, dalla Conmebol, facendo tante cose per l’Inter al di fuori dell’area sportiva e questo per me ha un grande valore».

E ALLENATORE – Javier Zanetti parla dei suoi ex allenatori: «Da Bielsa prendo la capacità che aveva di tirare fuori il meglio da noi, e di rendere una squadra difficile da affrontare, e poi con l’umiltà e la capacità di risvegliare in ogni giocatore lo spirito di cui parla sempre. Da Mourinho, invece, mi rimane la capacità di convincere un gruppo che potevamo fare cose importanti, che anche se vincere la Serie A era fondamentale, potevamo fare un passo in più, che era vincere la Champions League. Girone D attuale? Da quello che vedo e conosco il calcio spagnolo, la Real Sociedad è una squadra molto difficile da battere. Ho molto rispetto per il calcio spagnolo».

BANDIERA – Javier Zanetti torna a parlare di lui calciatore esprimendo un parere riguardo il calcio in Arabia Saudita: «Difficile parlarne nel momento in cui riguardano scelte personali, ma nella mia carriera ho dovuto affrontare situazioni di questo tipo. Potevo andare via dall’Inter per andare in altri club importanti, ma ero riconoscente nei confronti del club. Questo non significa che la scelta di andare in Arabia sia sbagliata. Non sono andato a Madrid, per esempio. In quel momento l’Inter stava attraversando un momento difficile e non potevo andarmene senza aver lasciato il segno. Volevo essere protagonista e, fin dal primo giorno in Italia, mi sono sentito molto identificato con i valori del club. Portare la Champions League a Milano è stato qualcosa di unico. Il Santiago Bernabéu sarà sempre uno stadio emblematico per me. Sarà sicuramente uno dei migliori stadi del mondo».

MONDIALE – Javier Zanetti conclude parlando della vittoria del Mondiale dell’Argentina di Lautaro Martinez: «Mi sono sentito parte della squadra. Ho avuto la fortuna di essere con la mia famiglia per tutta la Coppa del Mondo ed è stata davvero una sensazione unica. Quando abbiamo visto Messi sollevare il trofeo è stata una liberazione. L’Argentina era stata dietro la Coppa del Mondo per molto tempo. Insomma, ero molto orgoglioso che finalmente questi ragazzi ci avessero fatto diventare campioni del mondo».

