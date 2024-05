L’Inter ‘minaccia’ Lautaro Martinez! Prossimo incontro decisivo − CdS

Ieri è andato in scena l’incontro tra l’agente di Lautaro Martinez e l’Inter. Parti ancora distanti, il club ha dato quasi un ultimatum al capitano. Si deciderà tutto al prossimo incontro.

DISTANZA − Ieri l’agente di Lautaro Martinez, Alejandro Camaño, ha incontrato la dirigenza dell’Inter in un albergo a Milano. Il rappresentante del capitano e numero 10 nerazzurro ha ribadito la sua linea: la richiesta è di 12 milioni di euro. L’Inter gli ha fatto capire a chiare lettere che a quella cifra non è disposta ad arrivare, ma si può spingere massimo a 10 milioni di euro bonus compresi. Bonus peraltro legati ai risultati di squadra, come ad esempio il raggiungimento di un certo turno in Champions League. Dunque, la distanza tra le parti rimane e il prossimo incontro, che sarà nelle prossime ore, immediatamente prima o dopo il 4 giugno (giorno della nomina del CdA), sarà decisivo.

L’Inter chiede chiarezza a Lautaro Martinez: quasi ultimatum

ULTIMATUM − La palla adesso passa a Lautaro Martinez, che deve fare chiarezza con se stesso e con la società una volta per tutte. Marotta e la dirigenza nerazzurra ha lanciato una sorta di “ultimatum/minaccia”: o rappresenti con i fatti quell’amore sempre dichiarato per questi colori facendo un passo indietro e andando in contro alle esigenze del club oppure sarà divorzio immediato. Se dovesse passare questa seconda opzione, il Toro e l’agente dovranno portare sin da subito un’offerta congrua per trattarne la cessione. Insomma, sono ormai giorni e ore decisive. Il prossimo incontro sarà cruciale.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno