Zanetti: «Inter competitiva, il rinnovo di Inzaghi meritato»

Javier Zanetti, vice presidente attualmente dell’Inter, ha rilasciato una lunga intervista per il quotidiano spagnolo Marca. Tanti temi toccati, tra cui la squadra nerazzurra e la sua carica nel club.

STAGIONE PASSATA – Javier Zanetti ha affrontato in compagnia di Marca tante tematiche.

Un commento sull’inizio di stagione ed il mercato?

Siamo contenti. Sono partiti giocatori importanti che dobbiamo ringraziare per quello che hanno fatto quando hanno difeso la maglia dell’Inter, ma i nuovi giocatori sono arrivati con tanta voglia di fare e di poter fare cose importanti con la nostra istituzione. Abbiamo iniziato il campionato vincendo tutte e tre le partite e dimostrando che l’Inter è ancora oggi una squadra competitiva.

Difficile ripetere la finale di Champions League?

Sarà difficile, ma la voglia di riprovarci non manca. Sappiamo che nel calcio tutto è possibile, ma bisogna andare per gradi. Per prima cosa devi passare da un gruppo all’altro, il che è molto importante.

Il rinnovo di Simone Inzaghi all’Inter?

Dà stabilità, conferma che Simone Inzaghi sta facendo un ottimo lavoro. Con molta serenità e personalità, ha continuato a fidarsi di quello che stava facendo, e questo si riconosce dandogli quella continuità che si è guadagnato e che ha ben meritato.

Un paragone tra i derby di Champions League dell’anno scorso e quelli di 20 anni fa?

Quando sei in campo corri e cerchi di cambiare il risultato da solo. Essere nella scatola è molto difficile. Giocare il derby è molto speciale, è una situazione unica, una partita che tutti vogliono giocare, si sente molto in tutta la città. Quando ho dovuto perdere nel 2003 è stato molto difficile perché abbiamo pareggiato entrambe le partite e a causa della regola dei gol in trasferta eravamo fuori dalla finale. L’anno scorso è stato diverso. L’Inter ha vinto entrambe le partite e penso che abbia meritatamente raggiunto la finale di Champions League.

Zanetti, il presente dell’Inter

ORA –

Lautaro Martinez può seguire le tue orme all’Inter?

Sono andato a cercare Lautaro e che oggi sia capitano dell’Inter e si senta identificato con l’istituzione mi rende molto felice. Lautaro trasmette tutto ciò che un’istituzione come l’Inter significa. È un attaccante che migliora ogni anno. Speriamo che il suo futuro gli dia cose ancora più importanti.

Sarà difficile trattenerlo…

Sono dell’idea che quando sei in un grande club come l’Inter, è normale che tu abbia grandi giocatori ed è normale che altri club importanti vogliano ingaggiarli. Poi ci sono molti fattori che fanno sì che il giocatore rimanga o vada.

La questione Lukaku?

Eravamo interessati per far rimanere Lukaku con noi. Poi sono successe cose che non ci aspettavamo e abbiamo deciso di uscire dalla trattativa e Lukaku ora è un giocatore di un altro club, fa parte del nostro passato e ora, come club, dobbiamo guardare al futuro.

Come vedi questa Serie A?

La vedo molto equilibrata perché vedo che tutte le squadre che hanno l’ambizione di vincere lo scudetto alla fine si sono rafforzate molto bene. La Serie A è molto equilibrata.

La favorita per la Champions League?

Il Manchester City ha una rosa molto completa al momento. Sicuramente, essendo l’ultimo campione, ci riproveranno. Ma non escludo mai le grandi squadre spagnole perché sono competizioni che conoscono molto bene e hanno la tradizione della Champions League.

Quali possibilità dai all’Inter?

Quello che ci interessa di più è che l’Inter si sia guadagnata il rispetto ed è ancora competitiva, e spero che questo ci porti il più in alto possibile. Ripetere una finale è sempre complicato, ma bisogna provarci.