Lautaro Martinez senza limiti: già Top-10, Top-5 e Top-3 Inter! Gli obiettivi

Lautaro Martinez segna a raffica ma è pronto a fissare nuovi obiettivi individuali pur di aiutare la sua Inter a raggiungere quelli collettivi. L’attaccante argentino fa già parte della storia nerazzurra per i suoi gol ma può ancora migliorare. E da capitano non può proprio porsi limiti

BOMBER NERAZZURRO – Cinque gol in tre partite è una media da paura per iniziare la stagione. Ma senza rigori eh! Un ritmo che Lautaro Martinez difficilmente potrà garantire per l’intera stagione in maglia Inter, altrimenti sarebbe veramente da Pallone d’Oro e non solo come candidato! Significherebbe concludere la stagione in Serie A con quasi 65 reti e – almeno – oltre 75 in tutte le competizioni. Chiaro che le proiezioni vadano ridimensionate ma a prescindere dalle rotazioni che attuerà Simone Inzaghi in attacco. La certezza è che Lautaro Martinez vuole migliorare ulteriormente il suo bottino di reti nerazzurre con la fascia di capitano legata al braccio sinistro. Migliorare il suo record stagionale in Serie A (21 gol) e quello in tutte le competizioni (28). Senza esagerare, quota 30 in questa stagione rappresenta la base di partenza e non il punto di arrivo per il numero 10 argentino dell’Inter. Quota raggiungibile già solo replicando quanto fatto nell’ultimo biennio, quindi niente di impossibile per Lautaro Martinez.

Lautaro Martinez a caccia di record in maglia Inter

OBIETTIVI STAGIONALI – Lautaro Martinez, con i suoi 107 gol nerazzurri, è già nella Top-10 dei marcatori della storia dell’Inter in tutte le competizioni. Di questi, ben 84 sono quelli segnati in Serie A. E 13 nelle competizioni UEFA, che lo vedono condividere l’ultimo posto della Top-5 con quattro grandi colleghi del passato. Gli obiettivi raggiungibili già in questa stagione sono i 100 gol in Serie A (ne mancano appena 16…) e i 15 in Champions League (che vorrebbe dire 18 nelle competizioni UEFA). Magari anche qualcuno in più… Nel mirino la coppia formata da Christian Vieri e Mauro Icardi, che sa già di perdere posizioni non oltre il 2024. Più ambizioso ma non impossibile raggiungere e superare Istvan Nyers nella classifica dei marcatori stranieri dell’Inter, che vede Lautaro Martinez nella Top-3 ma con vista sul primo posto. Le scommesse sono aperte: quanti gol segnerà il capitano dell’Inter in questa stagione? Lautaro Martinez non si pone certo limiti, adesso. Di seguito le classifiche nerazzurre che riguardano il bomber argentino.

Classifica marcatori Inter All-Time in tutte le competizioni

1. Giuseppe MEAZZA – 284 gol (+177)

2. Alessandro ALTOBELLI – 209 gol (+102)

3. Roberto BONINSEGNA – 173 gol (+66)

4. Sandro MAZZOLA – 162 gol (+55)

5. Luigi CEVENINI (III) – 158 gol (+51)

6. Benito LORENZI – 143 gol (+36)

7. Istvan NYERS – 133 gol (+26)

8. Mauro ICARDI – 124 gol (+17)

9. Christian VIERI – 123 gol (+16)

10. LAUTARO MARTINEZ – 107 GOL

Classifica marcatori stranieri Inter in tutte le competizioni

1. Istvan NYERS – 133 gol (+26)

2. Mauro ICARDI – 124 gol (+17)

3. LAUTARO MARTINEZ – 107 GOL

Classifica marcatori Inter in Serie A

1. Giuseppe MEAZZA – 198 gol (+114)

2. Benito LORENZI – 138 gol (+54)

3. Istvan NYERS – 133 gol (+49)

4. Alessandro ALTOBELLI – 128 gol (+44)

5. Sandro MAZZOLA – 116 gol (+32)

6. Roberto BONINSEGNA – 113 gol (+29)

7. Mauro ICARDI – 111 gol (+27)

8. Christian VIERI – 103 gol (+19)

9. LAUTARO MARTINEZ – 84 GOL

10. Attilio DEMARIA – 76 gol (-8)

Classifica marcatori Inter in competizioni UEFA

1. Alessandro ALTOBELLI – 35 gol (+22)

2. ADRIANO – 18 gol (+5)

3. Sandro MAZZOLA e Romelu LUKAKU – 16 gol (+3)

5. Roberto BONINSEGNA, Alvaro RECOBA, Julio CRUZ, Rodrigo PALACIO e LAUTARO MARTINEZ – 13 GOL

NB: Periodicamente verranno aggiornate queste classifiche per valutare i progressi di Lautaro Martinez in maglia Inter ma senza aggiungere inutili pressioni. Gli obiettivi che interessano a tutti sono quelli dell’Inter ma per raggiungerli servono anche i gol del suo nuovo capitano argentino.