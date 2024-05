Acerbi si opera, l’Inter corre ai ripari: si monitorano tre profili − CdS

Francesco Acerbi non andrà ad Euro 2024, causa pubalgia, e lunedì si opererà per eliminare il problema. Tegola sia per la Nazionale che per l’Inter. Ora si cercano rinforzi in difesa.

GUAIO − Il forfait complica i piani di Luciano Spalletti per l’Italia in vista di Euro 2024, ma anche quelli dell’Inter. Ora il club campione d’Italia dovrà necessariamente andare alla ricerca di un nuovo profilo in difesa perché è quasi impensabile che possa presentarsi ai nastri di partenza della ricchissima stagione 2024-25 con due difensori centrali ultratrentenni come Acerbi (36 anni) e Stefan de Vrij (32). Il centrale azzurro, infatti, non sarà della Nazionale, nonostante il CT lo avesse convocato per il pre-raduno di Coverciano che parte proprio oggi. Il problema di pubalgia lo porterà ad operarsi e saltare la kermesse.

Acerbi sotto i ferri e l’Inter attenziona tre difensori

ALTERNATIVE − Con Acerbi ai box almeno fino al ritiro di luglio se non oltre, l’Inter dovrà leggermente cambiare i propri piani di mercato. Perché adesso un difensore urge. I nomi sono tre: Alessandro Buongiono, Jaka Bijol e Perr Schuurs. Il primo il più caro di tutti e Urbano Cairo non lo lascerà andare per meno di 40 milioni di euro. Inoltre, con l’infortunio di Acerbi, potrebbe diventare proprio lui il nuovo centrale titolare della Nazionale azzurra. Il secondo piace, come appurato anche dalla nostra redazione. Lui ha stesso ha peraltro parlato del suo futuro nelle ultime ore. E poi c’è l’olandese reduce da un infortunio al ginocchio. Avanti con le riflessioni.

