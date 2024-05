Lautaro Martinez, Brambati certo: «Richiesta alta per un motivo»

Lautaro Martinez e l’Inter nelle prossime 48 ore potrebbero definire una volta per tutte la questione rinnovo. Intanto Brambati su TMW Radio è convinto che l’argentino abbia un motivo valido per spingersi così oltre a livello di cifre

MOTIVI VALIDI – Lautaro Martinez sta trattando il rinnovo di contratto con l’Inter ormai da mesi. Se prima lo stop era dovuto alla stagione sportiva in corso, adesso non ci sono più scusanti e infatti nei prossimi due giorni è probabile che si definisca il tutto, in un modo o nell’altro. L’argentino ha infatti chiesto 12 milioni di euro a salire alla società nerazzurra e secondo Massimo Brambati lo ha fatto per un valido motivo: «Lui sicuramente tramite il proprio staff avrà delle richieste in mano, avrà delle offerte di altre società che gli dicono ‘io ti do questo’. E quindi chiede quei soldi sulla base anche di offerte che gli hanno fatto, quindi è lecito aspettarsi che un giocatore che è diventato capocannoniere, arriva da un Mondiale vinto, che l’anno prima ha fatto la finale di Champions League, uno che si è portato sulle spalle l’Inter faccia queste richieste. Questa è la verità: un ragazzo così giovane diventato capitano ha avuto la grandissima forza di caricarsi sulle spalle l’Inter e fare tanti gol, anche decisivi».

Lautaro Martinez guarda anche al futuro di Osimhen?

RICHIESTA LECITA – Prosegue Brambati su Lautaro Martinez: «Quindi ha il diritto di poter chiedere, se poi l’Inter non può darglieli magari prenderà altre decisioni. La richiesta non coincide con quanto può dare l’Inter, non può elargire uno stipendio così alto per l’Inter, ma non per lui. La sua richiesta è lecita perché se Osimhen andrà al Chelsea a prendere 12/13 milioni è giusto che li chieda pure lui».