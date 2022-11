Youth League Playoff, Ruh Lviv-Inter: svelati data e orario dell’incontro

L’Inter di Cristian Chivu giocherà contro gli ucraini del Ruh Lviv nei playoff di Youth League (vedi articolo). Svelati data e orario della partita secca da giocarsi in Polonia. La gara non potrà giocarsi in Ucraina per motivi legati alla guerra

DATA E ORARIO − Ruh Lviv-Inter, match valido per i playoff di Youth League si disputerà mercoledì 8 febbraio 2023 alle ore 14.00 a Stalowa Wola in Polonia. I nerazzurri di Cristian Chivu si giocheranno il passaggio agli ottavi di finale della competizione europea dopo essere arrivati secondi nel proprio raggruppamento alle spalle del Barcellona.