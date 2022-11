LIVE – Sorteggio UEFA Youth League, Ruh Lviv-Inter agli spareggi

Il sorteggio degli spareggi di UEFA Youth League si è tenuto alle ore 15 a Nyon: rileggi la diretta di Inter-News.it dell’evento con tutti gli accoppiamenti. L’Inter Primavera, che ha chiuso al secondo posto il Gruppo C, affronterà gli ucraini del Ruh Lviv.

15.17 Si conclude qui il sorteggio, a breve l’UEFA renderà note le date e gli orari delle partite. L’Inter giocherà in trasferta contro il Ruh Lviv, che complice la guerra in Ucraina disputa le proprie gare casalinghe in Polonia.

Genk-Juventus

Panathinaikos-Porto

Hibernian-Borussia Dortmund

MTK Budapest-Ajax

Hajduk Spalato-Shakhtar Donetsk

Ruh Lviv-Inter

AZ Alkmaar-Eintracht Francoforte

Young Boys-Red Bull Salisburgo

15.07 Spiegazione della procedura tecnica, con una novità: le date del 7 e 8 febbraio potrebbero essere cambiate nel caso in cui entrambe le squadre fossero d’accordo nel modificarle.

15.01 Comincia la cerimonia.

14.45 Un quarto d’ora all’inizio del sorteggio degli spareggi di UEFA Youth League. L’Inter Primavera di Cristian Chivu, arrivata seconda nel Gruppo C dietro al Barcellona, attende l’avversario nella prima partita internazionale del 2023.

Le seconde classificate saranno accoppiate con le squadre provenienti dal percorso campioni nazionali, che giocano in casa la partita in gara secca. Non è possibile incontrare squadre della stessa nazione. Si gioca martedì 7 e mercoledì 8 febbraio, poi sorteggio della fase a eliminazione diretta di UEFA Youth League (dagli ottavi di finale in poi) lunedì 13 febbraio. Già qualificate agli ottavi Atlético Madrid, Barcellona, Liverpool, Manchester City, Milan, PSG, Real Madrid e Sporting CP, prime classificate dai gironi. A seguire le possibili avversarie dell’Inter Primavera e le altre squadre nell’urna.

SPAREGGI UEFA YOUTH LEAGUE – POSSIBILI AVVERSARIE INTER

AZ Alkmaar (Olanda)

Genk (Belgio)

Hajduk Spalato (Croazia)

Hibernian (Scozia)

MTK Budapest (Ungheria)

Panathinaikos (Grecia)

Ruh Lviv (Ucraina)

Young Boys (Svizzera)

SPAREGGI UEFA YOUTH LEAGUE – LE SECONDE CLASSIFICATE



Ajax (Olanda)

Borussia Dortmund (Germania)

Eintracht Francoforte (Germania)

Inter (Italia)

Juventus (Italia)

Porto (Portogallo)

Red Bull Salisburgo (Austria)

Shakhtar Donetsk (Ucraina)