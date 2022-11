Thiago Motta: «Inter bei ricordi, ma concentrato sul Bologna! Brozovic…»

Thiago Motta ha parlato alla vigilia di Inter-Bologna durante la conferenza stampa presso la sala stampa Niccolò Galli. L’ex nerazzurro ricorda gli anni a Milano ma ha testa solo sulla sua squadra

COME AFFRONTARE− Thiago Motta sulle difficoltà di domani: «È vero che abbiamo poco tempo, speriamo di continuare a mangiare. Ora con questa tecnologia avanzata riusciamo grazie ai video capire come attaccare e difendere contro l’Inter, faremo la nostra partita. È presto dire che è tagliata fuori dalla lotta scudetto. Può competere in Europa e in campionato. I giocatori, perché alla fine sono loro che fanno la differenza, in questo modo come stiamo oggi è molto più facile lavorare e trasmettere quello che vogliamo vedere ogni giorno per come affrontare le partite, con tanti giocatori, anche con i cambi una cosa straordinaria».

BELLA ESPERIENZA − Poi Thiago Motta ripercorre gli anni in nerazzurro: «Rappresenta per me una bella esperienza e grandi ricordi, ma voglio che ci giochiamo la nostra partita dobbiamo essere concentrati e determinati. Dobbiamo essere concentrati su quello che dobbiamo fare».

ORSOLINI E ARNAUTOVIC− Thiago Motta si è concentrato anche sui due attaccanti: «Riccardo sta bene, unisce in questo momento l’impegno al sorriso e all’entusiasmo, così è molto più facile dare il massimo ogni giorno. Dobbiamo continuare così, lui e gli altri, dobbiamo affrontare ogni allenamento al meglio, quando entra fa molto bene, anche quando inizierà la partita darà il suo meglio sempre pensando che serve l’impegno oltre al sorriso. Marko darà il suo contributo come tutti gli altri, non abbiamo parlato nello specifico di questa gara».

GRANDI GIOCATORI − Poi Thiago Motta dice la sua su Brozovic e Calhanoglu: «Cosa cambia quando c’è Brozovic o quando c’è Calhanoglu? Può cambiare tanto, sono due giocatori che giocano bene a calcio, ma entrambi giocano bene lì. Forse Brozo interpreta in maniera superiore quel ruolo ma cambia poco».

NON CI PENSO − Il tecnico felsineo non pensa ai Mondiali: «Io penso solo all’Inter. Contro di loro ci sarà la migliore squadra possibile. Poi alla prossima gara vedremo. Mondiali nella testa dell’Inter? Non ho idea se sarà così, i miei vanno in campo per fare la partita. Quando un giocatore entra in campo dà sempre il massimo. Non ho la testa per pensare ad altro. La preparazione post Mondiale? Dopo l’Inter ci penseremo. Ora non mi passa per la testa».

VIGNATO E BARROW − Infine Thiago Motta chiude con i due esterni d’attacco: «Vignato come tutti gli altri ha l’opportunità di poter giocare, sta facendo molto bene. Spero per lui e per noi che sia continuo, è la cosa più importante. Può giocare come attaccante esterno oppure come trequartista nel 4-2-3-1. Tutto dipende da lui, le qualità le ha. Barrow? Giocatore importante che può fare tutta la fascia. Può migliorare quando attacca la profondità con la sua velocità. Non se lo aspetta nessuno, lo sta facendo poco».