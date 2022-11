Sabatini: «Tutta l’Inter all’inizio non funzionava, difesa condizionata! Ora…»

Sabatini ha riflettuto sui problemi difensivi dell’Inter, che anche ieri ha subito due gol a Bergamo. Il giornalista non assegna tutte le colpe agli uomini e all’assetto difensivo

TENUTA DIFENSIVA − Sandro Sabatini ritiene la difesa nerazzurra ancora forte e competitiva nonostante i numeri: «Mi rifiuto di pensare che una difesa formata da Skriniar, de Vrij, Acerbi e Bastoni sia diventata scarsa di colpo. Le statistiche dicono che la tenuta difensiva ha avuto qualche problema. Ma è stata condizionata dal perché l’Inter non funzionava tutta ad inizio stagione ma ora sì. Non è una difesa da modificare. Né negli uomini né nell’impostazione». Le sue parole in collegamento su Radio Sportiva.