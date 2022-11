Cucchi: «Inter la più forte dopo il Napoli. Tornerebbe più in alto se…»

Riccardo Cucchi ha espresso un suo giudizio anche sull’Inter, una delle squadre ai primi posti in classifica nel campionato di Serie A.

SQUADRA – Queste le parole di Riccardo Cucchi sull’Inter nel suo post pubblicato su Facebook. “Finisce il primo campionato. […] L’ Inter, dopo il Napoli, secondo me è la squadra tecnicamente più forte. Se fosse continua come lo è stata nelle ultime settimane tornerebbe più in alto“.

Fonte: Pagina Facebook Riccardo Cucchi