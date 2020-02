Young: “Dispiaciuti dopo Lazio-Inter, ora reazione: ancora tanti punti”

Ashley Young, autore del primo gol in Serie A, ha commentato la sconfitta dei nerazzurri in Lazio-Inter ai microfoni di “Sportmediaset”. L’esterno inglese si è detto dispiaciuto ma pronto a pensare subito alle prossime partite

DISPIACIUTI – Serata agrodolce per Ashley Young. L’esterno inglese ha segnato la prima rete in Italia, ma il suo gol non ha permesso ai nerazzurri di trovare i tre punti in Lazio-Inter. L’ex Manchester United commenta la sconfitta dell’Olimpico: «Ovviamente siamo dispiaciuti di aver perso, sopratutto in una partitia così importante per la testa della classifica. Dobbiamo però reagire subito e rialzarci in fretta per tornare a vincere perché ci sono ancora tante partite da giocare e molti punti da raccogliere».

Fonte: Sportmediaset.