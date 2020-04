Volpi, medico dell’Inter, ha superato il Coronavirus: “Ho avuto fortuna”

Condividi questo articolo

L’Inter non ha avuto casi di Coronavirus nei giocatori, ma un componente dello staff tecnico sì. È il medico sociale Piero Volpi, che l’ha annunciato in un’intervista a Tuttosport che sarà in edicola fra poche ore.

BATTAGLIA SUPERATA – «Ho battuto il virus ma ho avuto fortuna». Così Piero Volpi, responsabile del settore medico dell’Inter, nell’intervista a Tuttosport che sarà in edicola quest’oggi. Il dottore, che lavora anche alla clinica Humanitas, è il primo caso di Coronavirus accertato fra i nerazzurri, ma fortunatamente ora è guarito.