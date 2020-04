Zenga: “Nainggolan? Paragone con Totti e Spalletti! Mi manca il calcio”

Zenga, allenatore del Cagliari, non ha ancora potuto esordire a livello ufficiale complice lo stop del calcio. In collegamento con “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport l’ex portiere dell’Inter ha parlato di Nainggolan, in prestito proprio dai nerazzurri, paragonandolo addirittura a Totti.

SPERANZA DI RIPRESA – Walter Zenga si augura che il calcio torni presto a essere d’attualità: «Ho la voglia che hanno tutti. Indubbiamente tutti hanno voglia di tornare in campo, ma soprattutto tutti hanno voglia di tornare a vivere. È quello che ci manca più di ogni altra cosa, di conseguenza a me manca il calcio perché è la passione della mia vita e la cosa che mi piace di più al mondo. Ad altri mancheranno altre cose, a me questo. Se un allenatore ha un top player come Radja Nainggolan, a differenza del fatto che secondo me può giocare in qualsiasi ruolo, ultimamente è molto più incisivo vicino alle punte. Addirittura potrei fare un paragone esagerato con la Roma di Luciano Spalletti, quando Francesco Totti giocava finto nueve».