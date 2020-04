Bergomi: “Con Zenga all’Inter passati momenti molto belli. Trapattoni…”

Zenga è stato ospite di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport (vedi articolo), e nella trasmissione è stato mandato in onda un messaggio di Bergomi. L’ex difensore ha ricordato i tempi all’Inter con il tecnico del Cagliari, soprattutto durante il periodo con Trapattoni.

AMICI DA UNA VITA – Giuseppe Bergomi manda un messaggio a Walter Zenga, suo ex compagno all’Inter: «Voglio ricordare quello che abbiamo fatto insieme in quello stadio meraviglioso (dietro di lui c’è il Meazza, ndr), la storia del calcio. Abbiamo passato momenti molto belli assieme. Noi abbiamo fatto tanti anni assieme in camera, Zenga era uno che si addormentava abbastanza presto. Non voleva nessun tipo di luci, gli dava fastidio anche il pallino rosso della TV mentre a me piaceva leggere un po’ di più e stare un po’ più sveglio. L’anno dei record siamo andati io e lui, insieme a Giuseppe Baresi, Andrea Mandorlini e Riccardo Ferri a parlare con Giovanni Trapattoni in un momento di difficoltà: siamo riusciti a compattare il gruppo e ripartire. Ogni tanto quando arrivava all’allenamento non aveva tanta voglia. Trapattoni andava da Luciano Castellini e gli diceva: “Portalo dietro i tendoni, fallo allenare un po’ meno e poi mandalo via”. È stato un grande Zenga, uno che vince tre volte il miglior portiere al momento sicuramente ha fatto una carriera straordinaria».