Vidal stronca l’Inter: “Sono molto felice al Barcellona! Mi sento a mio agio”

Vidal è da mesi accostato all’Inter sul mercato, ma il centrocampista allontana l’ipotesi nerazzurra, in vista della prossima estate. Il cileno sottolinea l’ottimo rapporto con Barcellona e i suoi compagni di squadra. Di seguito le sue dichiarazioni una live su Instagram

IPOTESI CHE NON DECOLLA? – Arturo Vidal chiude la porta a un passaggio all’Inter: «Sono molto a mio agio e felice, meglio che mai. Sono arrivato al Barcellona dopo la mia seconda operazione al ginocchio, non nelle migliori condizioni, ma ora sto molto bene. Ho degli ottimi amici, vado d’accordo con tutti, specialmente con Leo, Luis, Jordi, Geri (parla di Messi, Suarez, Jordi Alba e Piquè, ndr.) … Sono felice in città come anche i miei figli e vedo mia madre felice».

Fonte: Mundo Deportivo