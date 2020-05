Stringara: “Lautaro Martinez? Non tutto oro. Werner punto interrogativo”

Condividi questo articolo

Stringara ha parlato del futuro di Lautaro Martinez e del suo possibile sostituto. L’ex Inter non esalta a prescindere l’attaccante argentino e non si entusiasma neanche per Timo Werner per rilevare la sua eventuale eredità. Di seguito le sue dichiarazioni a “Tuttomercatoweb”

GERARCHIE IN ATTACCO – Paolo Stringara fa il punto della situazione sull’attacco dell’Inter, Lautaro Martinez e Werner: «L’argentino è il primo anno che fa vedere ottime cose anche perchè ha trovato spazio. E’ ancora giovane e ha margini di miglioramento. Se il Barça lo cerca insistentemente, significa che ci vede cose importanti. E’ un ottimo giocatore e farà molto bene, però finora non credo che quel che ha fatto vedere sia tutto oro e da cifre così pesanti. Werner? Buon giocatore ma la Bundesliga pur essendosi livellata ultimamente verso l’alto, è sempre un campionato particolare e c’è il punto interrogativo su come certi giocatori si possano adattare alla Serie A che resta uno dei tornei più difficili. Gli argentini sono quelli che si adattano meglio».