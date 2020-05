Ag. Boga snobba l’Inter: “Contatti con Napoli, Atalanta e club europei”

Condividi questo articolo

Boga è stato protagonista di una stupenda prima parte di stagione con la maglia del Sassuolo. L’esterno d’attacco piace all’Inter ed è al centro di tanti rumors di mercato, ma l’agente non nomina il club nerazzurro per il futuro del suo assistito. Di seguito le sue dichiarazioni a “Calciomercato.com”: Napoli e Atalanta in pole?

FUTURO IN UNA BIG – Jeremie Boga ha attirato le attenzioni delle big sul mercato, ma l’Inter non viene nominata dall’agente, suo fratello Daniel: «Si è reso protagonista di una buona stagione. Per quanto concerne il Milan, io non ho ancora avuto contatti con loro. Non so se sono realmente interessati a Jérémie. Il Milan potrebbe essere una buona soluzione per Boga? Bisogna guardare quello che sarà il progetto sportivo, ma il Milan è un grande club. Può essere sempre interessante. Contatti? Si con Napoli, Atalanta e altri club europei. Il Chelsea non eserciterà il diritto di riacquisto stabilito nell’accordo fatto due anni fa con il Sassuolo? Questo, al momento, non so dirglielo».