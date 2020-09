Vidal-Inter, Godin al Cagliari si inizia a sbloccare! Suo momento in arrivo?

Vidal Espanyol-Barcellona

Il destino di Arturo Vidal all’Inter è legato a quello della cessione di Diego Godin al Cagliari, svolta finalmente dietro l’angolo?

TWEET – Parla di questa situazione Moisés Llorens, corrispondente di ESPN da Barcellona, tramite un messaggio pubblicato su Twitter. “Sembra che l’uscita di Diego Godin dall’Inter in direzione Cagliari stia iniziando a sbloccarsi. Tutti i numeri iniziano a tornare e quando avrà firmato sarà il momento in cui Arturo Vidal lascerà il Barcellona per andare all’Inter“.