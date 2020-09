Borja Valero: “Grazie Inter, anni felici! Gol a Fiorentina, emozioni perchÃ©…”

Borja Valero: “Grazie Inter, anni felici! Gol a Fiorentina, emozioni perché…”

Borja Valero Fiorentina

Borja Valero ha parlato anche dell’Inter, suo ex club, in conferenza stampa di presentazione per il suo ritorno alla Fiorentina

RINGRAZIAMENTO – Queste le parole di Borja Valero, centrocampista della Fiorentina, sull’Inter, suo ex club, con cui la squadra nerazzurra esordirà in campionato. Lo spagnolo intende ringraziare la società meneghina. «Ringrazio l’Inter che mi ha portato in una squadra importante, in cui ho trascorso anni felici o ora sono di nuovo qui».

GOL – Borja Valero risponde poi a una domanda sul gol segnato all’Artemio Franchi senza esultare in Fiorentina-Inter lo scorso dicembre. «È stata una bella sensazione, tante emozioni perché fare un gol alla tua ex squadra non è facile. Pensavo che potesse essere la mia ultima al Franchi. Non sapevo se sarei tornato perché avevo il contratto in scadenza e sarei potuto tornare in Spagna».

RIMPIANTO – Borja Valero su cosa gli è mancato all’Inter. «Con l’Inter ci siamo andati molto vicini, ma non ci siamo riusciti».