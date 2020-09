Marchetti: “Vidal slitta per un motivo. Si lavora per 2 uscite, Pinamonti…”

Luca Marchetti

Luca Marchetti, giornalista esperto di calciomercato, ha parlato di Arturo Vidal, Diego Godin, Antonio Candreva e Andrea Pinamonti

PRIORITÀ – Queste le parole di Luca Marchetti, giornalista esperto di calciomercato, nel suo consueto editoriale su “TuttoMercatoWeb.com”. “E’ slittato ancora l’arrivo di Vidal in nerazzurro. Qui il motivo – come diciamo da tempo – è legato alle uscite. L’Inter ha necessità (economica e numerica) di far uscire almeno un giocatore per far arrivare il cileno. L’operazione non è a rischio, ma è per questo che si continua a lavorare con il Cagliari per Godin e con Genoa (e Samp) per Candreva, che diventa un obiettivo proprio dopo le difficoltà per arrivare a Karsdorp“.

INCONTRO – Marchetti su Andrea Pinamonti. “Sempre l’Inter in giornata ha incontrato il procuratore di Pinamonti per definire il contratto con il giocatore che dovrà rientrare proprio dal Genoa e che potrebbe anche rimanere nel pacchetto degli attaccanti, a seconda anche degli altri movimenti in uscita che riuscirà a fare la società nerazzurra“.

GODIN – Marchetti su Diego Godin al Cagliari. “Per Godin il Cagliari ha sicuramente intesa sulla durata del contratto e i rossoblù sono disposti a fare anche uno sforzo dal punto di vista economico per accontentarlo anche sulle richieste dell’ingaggio. Ma non tornano ancora le cifre nella triangolazione Inter, Cagliari, calciatore. I sardi restano fiduciosi di poter risolvere anche questo ostacolo nelle prossime ore“.

