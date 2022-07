Vidal è arrivato in Brasile! Sempre più vicino il passaggio al Flamengo

Vidal è appena atterrato all’aeroporto di Rio de Janeiro. Il centrocampista, in uscita dall’Inter, è ormai vicinissimo a trasferirsi al Flamengo. Il cileno in rossonero

ARRIVO − Arturo Vidal è atterrato in Brasile, a Rio de Janeiro. Il centrocampista, ormai prossimo a lasciare l’Inter, sta per trasferirsi al Flamengo. Tanti tifosi brasiliani all’aeroporto Galeao per salutare l’arrivo del cileno. Dopo due anni di nerazzurro, per Vidal arriva una nuova esperienza in Sudamerica. Per lui pronto un contratto di un anno e mezzo.