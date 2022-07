Vidal, approdo al Flamengo imminente. Tifosi scatenati in aeroporto!

L’Inter sta salutando, in queste ore, molti giocatori. Il prossimo sarà sicuramente Arturo Vidal con il centrocampista cileno atteso dal Flamengo.

ATTESA – L’Inter sta per salutare definitivamente Arturo Vidal. Il centrocampista del Cile infatti riceverà la buonuscita di 4 milioni dai nerazzurri per poi accasarsi al Flamengo. Il club brasiliano lo attende proprio in queste ore come riporta ge.globo.com con il giornalista Fred Huber che, sui propri social, posta vari video dell’attesa dei tifosi. I supporters del Flamengo sono accorsi numerosissimi in aeroporto per accogliere Vidal che è pronto a firmare col nuovo club. Tutto è pronto per questo nuovo capitolo della carriera del cileno.

Fonte: ge.globo.com