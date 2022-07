Caressa: «Dybala-Inter non era logico. Ma lui deve abbassare le pretese!»

Fabio Caressa, durante alcune storie Instagram, ha parlato di Dybala e del suo futuro. Le considerazioni del giornalista Sky Sport sono tipo aziendale. Inoltre, consiglia la Joya

CONSIDERAZIONE AZIENDALE − Caressa si esprime sulla situazione legata a Dybala con la chiusura di Marotta: «Paulo Dybala? Considerazione logiche, dopo che hai preso Romelu Lukaku non era tanto logico prendere anche Dybala. Considerazione di tipo aziendale. Non vuol dire però che l’Inter poi un sussulto lo faccia dopo aver venduto qualche giocatore. Però è un’operazione difficile, tecnicamente e tatticamente non decisiva. Era molto più decisiva quella con Lukaku. Il costo è peraltro elevato. Vi dico un’altra cosa: Dybala dovrà rivedere le sue richieste perché a quelle cifre non è tanto facile trovare una squadra appetibile. Sono cifre fattibili solo per poche squadre ma queste non hanno esigenza a prenderlo. Quindi dovrà calare le pretese altrimenti rischierà di finire col cerino in mano».