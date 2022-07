Cambiaso, fissate le visite con la Juventus. Inter mai affondato – AP

L’Inter aveva messo nella lista della spesa, tra i tanti nomi, anche quello di Andrea Cambiaso. L’esterno però non arriverà in nerazzurro e approderà alla Juventus.

VISITE – Niente Inter per Cambiaso. I nerazzurri lo hanno seguito a lungo ma non hanno mai affondato il colpo per il genoano con il laterale che andrà alla Juventus. L’esterno infatti, come racconta da tempo e come conferma Alfredo Pedullà, sosterrà le visite mediche con i bianconeri venerdì. L’Inter, per quanto riguarda gli esterni, è sistemata. Dumfries e Bellanova sono i due giocatori che Inzaghi avrà a disposizione sulla destra, un titolare ormai consolidato e di livello internazionale e un giovane da far crescere. Dall’altra parte poi Darmian e Gosens, il primo è una certezza mentre il secondo è un giocatore tutto da scoprire, almeno in maglia Inter. Dunque, Cambiaso sarebbe arrivato in caso di uscita di qualcuno.

Fonte: Twitter Alfredo Pedullà