Vagiannidis, c’Ã¨ la firma con l’Inter: cifre e dettagli dell’affare – GDM

Secondo quanto riporta l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul suo sito web, è arrivata la firma di Georgios Vagiannidis – terzino classe 2001 del Panathinaikos – con l’Inter. Di seguito cifre e dettagli dell’affare.

NUOVO RINFORZO – Un occhio al presente, con l’imminente ripresa di Coppa Italia e Serie A, e un occhio al futuro, con il primo rinforzo. L’Inter si assicura le prestazioni del giovane terzino Georgios Vagiannidis, classe 2001 del Panathinaikos. Al club greco andrà una cifra attorno ai 300 e i 400mila euro come “indennità di formazione”, ovvero una somma da corrispondere ai club che hanno formato un giocatore tra il suo dodicesimo e il suo ventunesimo compleanno non appena il giocatore in questione firma il suo primo contratto da professionista. Al terzino andranno invece 300mila euro lordi a stagione per quattro anni. L’obiettivo della squadra nerazzurra è quello di portare il giocatore in Italia dopo la fine della stagione, in modo che possa allenarsi con la squadra e partecipare al ritiro precampionato prima della prossima stagione.

Fonte: Gianlucadimarzio.com