Lukaku fa sentire la sua voce: il suo messaggio di protesta per Floyd

Con un messaggio pubblicato sui suoi profili social, Romelu Lukaku – attaccante dell’Inter – ha voluto esprimere tutto il suo sostegno al movimento “Black Lives Matter”, che si sta diffondendo come protesta dopo gli incresciosi fatti di Minneapolis che hanno visto ingiustamente morire George Floyd per mano di un poliziotto.

UNITI – Fa sentire la sua voce anche Romelu Lukaku, in questo periodo di rivolta sui social network (e non) in seguito all’ingiusta morte di George Floyd a Minneapolis per mano di un poliziotto. Un’immagine, quella pubblicata dall’attaccante belga dell’Inter, con un profondo messaggio che lascia poco spazio a interpretazioni: “Cara donna nera. Ti adoro! Grazie per tenere duro per tutti noi nonostante tutto ciò che devi sopportare. Grazie per sostenerci mentre siamo con la schiena al muro. Siete la nostra spina dorsale e ammiro ognuna di voi. Caro uomo nero, ti rendo omaggio! Molti stanno cercando di abbatterci, ma noi continuiamo a resistere. Fin dalla nascita siamo messi spalle al muro, ma alcuni di noi ce la fanno. È il momento di unirci e preparare le nuove generazioni, ricordando a tutti loro che possono essere grandi! Continuiamo a marciare pacificamente e a diffondere il messaggio. Le vite nere contano, fanc… Al razzismo”.