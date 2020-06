Perisic, parla Salihamidzic: “Mercato? Da crisi nascono opportunita’”

Condividi questo articolo

Ivan Perisic difficilmente tornerà ad indossare la maglia dell’Inter. Tuttavia, nell’intervista rilasciata al magazine ufficiale del Bayern Monaco, il direttore sportivo dei bavaresi Hasan Salihamidzic ha esposto un nuovo approccio al mercato. L’Inter osserva attentamente lo sviluppo della situazione.

IN BILICO – Ivan Perisic e l’Inter non sono destinati a incontrarsi ancora in futuro. Tuttavia, il futuro del croato non è ancora scritto. L’esperienza col Bayern Monaco non si può definire rosea: 5 reti in 26 presenze, appena 50′ di media a partita. Sul rendimento frenato di Perisic pesa anche l’infortunio alla caviglia, che l’ha tenuto fuori oltre un mese. Il riscatto del croato non ha un importo fisso, la cifra più discussa si aggira sui 20 milioni. Un prezzo che si traduce facilmente in plusvalenza, dato che il valore di Perisic nel bilancio nerazzurro è più che ammortizzato. Ma le ultime dichiarazioni di Hasan Salihamidzic obbligano Marotta a monitorare attentamente la situazione. Ecco le parole del direttore sportivo del Bayern Monaco: «Prima di questa crisi, il mercato aveva preso sembianze assurde. Ovviamente io posso parlare solo per il Bayern e noi siamo sempre riusciti a lavorare con ragionevolezza. E non vogliamo smettere di farlo in futuro. Dalle crisi nascono sempre delle opportunità». In vista una richiesta di sconto ai nerazzurri?