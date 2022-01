UFFICIALE – Caicedo è un nuovo calciatore dell’Inter

Si attendeva solo l’ufficialità che è arrivata pochi istanti fa. Felipe Caicedo è un nuovo calciatore dell’Inter a tutti gli effetti. L’ex attaccante della Lazio lascia il Genoa e comincia ufficialmente la sua avventura con la maglia nerazzurra.

UFFICIALE – Mancava solo l’ufficialità. Dopo la giornata a Milano tra visite all’Humanitas e Coni, la firma in sede e poi la visita ad Appiano Gentile, Felipe Caicedo diventa oggi un nuovo calciatore dell’Inter. L’attaccante arriva dal Genoa e ha scelto già il numero di maglia (vedi articolo).

Il Panterone è una freccia in più per l’arco di Simone Inzaghi che lo conosce bene e sa come sfruttarlo nelle varie partite. L’Inter, di fatto, con questo articolo ha chiuso il suo mercato invernale. Salvo sorprese.