Sensi si presenta: «Sampdoria come rampa di lancio. E Mancini…»

L’Inter ha ceduto in prestito secco Stefano Sensi alla Sampdoria. Il calciatore ha scelto il numero 5 per la sua nuova avventura e ha rilasciato le consuete prime parole ai canali ufficiali blucerchiati. Ecco le parole del centrocampista.

CONTINUITA’- «Segnare in Coppa Italia contro l’Empoli è stato molto importante per me – sostiene il centrocampista -, ma la mia idea è sempre rimasta la stessa: volevo fortemente venire qui per mettermi a disposizione della squadra e del mister e dare continuità alle mie prestazioni». Una voglia di giocare matta per Sensi che continua così. «Sono molto contento di essere alla Samp. Genova per me rappresenta una grande rampa di rilancio: vengo da due anni difficili in cui sappiamo tutti quello che ho passato. L’ultimo gol in A tra l’altro l’ho fatto proprio a Marassi, ora spero di farne altri ma con questa maglia. Mancini mi ha parlato molto bene della piazza, mi ha invitato a venire perché pensava fosse la soluzione ideale per me. Sicuramente è stata una spinta in più per essere qui». Insomma, un trasferimento che fa bene a Sensi e all’Inter che lo attende a braccia aperte per riscattare due anni difficili.