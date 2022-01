Milan, le ultime in vista del derby. Tomori e Ibrahimovic a parte

L’Inter ha ufficializzato l’acquisto di Felipe Caicedo in prestito dal Genoa. I nerazzurri completano il doppio colpo dopo Gosens ma intanto si allena per il derby. Le ultime dal Milan di seguito su Zlatan Ibrahimovic e Tomori.

ULTIME – Ci saranno Tomori e Ibra al derby del prossimo 5 febbraio? Dall’ultimo allenamento escono che notizie non incoraggianti per il Milan visto che i due si sono allenati ancora a parte in palestra. Prima parte di allenamento in gruppo invece per il nuovo acquisto Lazetic ma Pioli proverà e vorrà recuperare un dei due big per la sfida all’Inter. Più probabile che ci sia Ibrahimovic rispetto a Tomori anche se, mai dire mai.