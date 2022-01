Caicedo, scelto il numero di maglia. Sarà ufficiale oggi: un obiettivo – CdS

Caicedo all’Inter diventerà ufficiale oggi, ma solo dopo aver risolto alcune pendenze economiche con il Genoa. Scelto anche il numero di maglia e, secondo quanto riportato dal collega Andrea Ramazzotti sul Corriere dello Sport, l’ecuadoriano proverà a conquistare la riconferma all’Inter.

UFFICIALE OGGI – Caicedo ieri ha svolto le visite mediche con l’Inter e firmato il suo nuovo contratto che lo legherà con i nerazzurri fino al termine della stagione. Pur di trasferirsi a Milano il centravanti si è ridotto l’ingaggio, con l’obiettivo di vincere lo scudetto e contribuire con i suoi, magari negli ultimi minuti come già fatto ai tempi della Lazio con Simone Inzaghi in panchina. L’ecuadoriano farà di tutto per provare a convincere la dirigenza cercando di meritarsi una riconferma all’Inter anche per la prossima stagione. L’ufficialità è attesa nella giornata di oggi, Caicedo deve risolvere solo gli ultimi aspetti economici con il Genoa. Ad attenderlo ci sarà la sua nuova maglia nerazzurra, quella con il numero 88, cioè il suo anno di nascita.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti