UEFA, tifosi ammessi allo stadio per le competizioni europee? La decisione

UEFA logo

La UEFA, dopo la Supercoppa Europea tra Bayern Monaco e Siviglia, ragiona sulla possibilità di aprire parzialmente gli stadi ai tifosi per le competizioni europee, con alcuni necessari paletti. Di seguito tutti i dettagli

AMMISSIONE – La UEFA, dopo aver aperto parzialmente gli spalti ad alcuni tifosi in occasione di Bayern Monaco–Siviglia, ragiona sulla possibilità di fare la stessa cosa per le competizioni europee di club e nazionali. I tifosi potranno essere ammessi fino al 30% della capienza degli stadi, solo laddove l’autorità locale lo consenta. La UEFA ha inoltre aggiunto che i tifosi non saranno ammessi qualora l’autorità locale decida di opporsi e che il limite del 30% potrà essere raggiunto solo se il limite fissato dall’autorità locale non sia inferiore. Rimangono sempre valide le norme sul distanziamento sociale e l’utilizzo della mascherina.