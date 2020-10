Precedenti Inter-Shakhtar Donetsk: solo nerazzurri, ultima volta 5-0

Romelu Lukaku Inter-Bayer Leverkusen

A due mesi di distanza torneranno a sfidarsi Inter e Shakhtar Donetsk. Ecco tutti i precedenti tra le due squadre, che a breve si scontreranno nel gruppo B di Champions League.

BILANCIO – Inter e Shakhtar Donetsk si sono incontrate solo tre volte nella propria storia. Il bilancio sorride nettamente ai nerazzurri, che hanno vinto 2 partite su 3, pareggiando la terza. Appena un gol siglato dagli ucraini, mentre sono 8 quelli messi a segno dai nerazzurri. I primi due scontri risalgono alla Champions League 2005/06, ai preliminari. L’andata (10 agosto 2005) va in scena in Ucraina, ed è una vittoria netta per i milanesi: 0-2 con reti di Martins e di Adriano. Al ritorno a San Siro, Elano pareggia il vantaggio di Alvaro Recoba, ma alla fine passerà l’Inter.

GOLEADA – L’ultimo scontro arriva invece a quindici anni di distanza, lo scorso 17 agosto. La manifestazione è l’Europa League, gara (secca) valida per l’accesso alla finale. Una sfida potenzialmente insidiosa per l’Inter, che in realtà riesce a piegarla a suo favore. Il vantaggio porta la firma di Lautaro Martinez, che trova la doppietta nel secondo tempo, per il 3-0 (75′). Nel frattempo arriva il raddoppio di Danilo D’Ambrosio al 20′ della ripresa. Poi in cinque minuti arriva una debordante doppietta di Romelu Lukaku, che chiude i conti sul 5-0. Nel video YouTube dell’Inter tutti gli highlights dell’ultima semifinale di Europa League: