UEFA, oggi la riunione per fronteggiare il Coronavirus. Rinvio Europei?

L’UEFA ha convocato per oggi la riunione, in videoconferenza, per discutere del futuro del calcio europeo. Sarà quindi una giornata chiave, nella quale si potrà iniziare a capire la reazione all’emergenza Coronavirus. Potrebbero saltare gli Europei, attualmente ancora in programma fra giugno e luglio.

STOP E RIPRESA – Il Coronavirus ha fermato non solo il mondo del calcio, ma buona parte dell’Europa. L’Italia è in quasi lockdown da otto giorni, diversi altri paesi (con ritardo) hanno capito la necessità di bloccare tutto e si stanno adeguando. Chi ha atteso troppo per lo stop è stata senza dubbio l’UEFA, che ha fatto giocare tutta la Champions League e quasi tutta l’Europa League la scorsa settimana. Gli Europei, invece, nonostante siano itineranti al momento non hanno ancora avuto modifiche. Giovedì è arrivata la comunicazione di una riunione d’urgenza fra le cinquantacinque federazioni membre, che si terrà oggi in videoconferenza. Da qui usciranno le risposte che il mondo del calcio necessita, perché se è ovvio che la salute di tutti è la priorità del momento è altrettanto chiaro che prima o poi si dovrà riprendere a giocare. L’obiettivo, più o meno nascosto, delle leghe è convincere l’UEFA a posticipare gli Europei, in modo da avere più tempo per completare i vari campionati, Serie A inclusa. Ma è necessario, prima di tutto, che il Coronavirus venga sconfitto.