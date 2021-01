Udinese-Inter, Sanchez si allena a parte ma non è in dubbio – Sky

Nerazzurri al lavoro per Udinese-Inter di sabato. Lavora a parte Alexis Sanchez, ma al momento non sembra in dubbio per la trasferta di Udine con cui si chiuderà il girone di andata

Archiviata la splendida vittoria contro la Juventus, l’Inter prepara la prossima sfida di campionato contro l’Udinese prevista per sabato alle 18 alla Dacia Arena. Dovrebbe essere a disposizione Alexis Sanchez, uscito acciaccato dalla sfida contro la Juventus. L’attaccante cileno stamattina si è allenato a parte, ma la sua presenza al momento non sembra essere in dubbio. A riportarlo è Andrea Paventi in collegamento da Appiano Gentile per “Sky Sport 24”.