Inter, centrocampo reattivo in zona gol. Prestazioni di Vidal in crescita

Vidal (foto Tommaso Fimiano – Copyright Inter-News.it)

L’Inter, nei primi mesi dell’anno, ha vissuto una sorta di Lukaku-dipendenza. La squadra nerazzurra, infatti, si affidava quasi del tutto ai gol del belga, non riuscendo a trovare marcature dai centrocampisti. Negli ultimi tempi, però, il trend sembra essere cambiato

LUKAKU-CENTRICI – L’Inter, in attacco, da due stagioni a questa parte, si affida quasi sempre alle giocate e alla fisicità di Romelu Lukaku. Il calciatore belga è diventato il punto di riferimento del gioco offensivo dei nerazzurri, tanto che, quando non è in campo, la squadra tende a fare fatica a finalizzare le occasioni da gol. Dato preoccupante per una squadra che punta a tornare a vincere in Italia. Negli ultimi tempi, però, questa tendenza si sta via via diluendo, complice la crescita dei centrocampisti nerazzurri in zona gol.

CENTROCAMPO – Nelle ultime sfide dei nerazzurri, i centrocampisti, sono diventati via via sempre più propositivi in zona gol. Nelle ultime 4 sfide, infatti, escluso il gol al 119′ di Lukaku contro la Fiorentina in Coppa Italia, tutte le altre reti dell’Inter sono arrivate dai piedi di centrocampisti o difensori. Contro la Sampdoria, a timbrare il cartellino, è stato de Vrij. A Roma, contro i giallorossi, hanno segnato Hakimi e Skriniar e, contro la Juventus sono arrivati i gol di Barella e di Vidal. Per il cileno si tratta del secondo gol in pochi giorni, dopo il rigore segnato contro la Fiorentina. Il fatto di aver trovato delle alternative offensive a Lukaku e Lautaro Martinez non può che giovare alla manovra interista.

IMPREVEDIBILITA’ – Avere dei centrocampisti “credibili” in zona gol è una manna dal cielo per il gioco dell’Inter di Conte: l’affidarsi quasi esclusivamente allo schema “palla a Lukaku” aveva certamente diminuito l’efficacia offensiva della squadra che, spesso, non riusciva a trovare la via per rendersi pericolosa. I gol del centrocampo, uniti alla vena realizzativa di Hakimi, già autore di sei gol, saranno fondamentali nel prosieguo della stagione.