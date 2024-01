Taremi, l’Inter è in pole! Un po’ Dzeko un po’ Lukaku: totale − TS

L’Inter si avvicina a grandi passi verso Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano, in scadenza dal Porto il 30 giugno, è pronto per trasferirsi a Milano a zero.

AVANTI − Inter e Taremi sempre più vicini. Negli ultimi giorni è avvenuto un nuovo vertice tra Marotta e gli intermediari del giocatore iraniano, che a giugno si libererà dal Porto. La dirigenza e Simone Inzaghi vogliono portarlo a Milano per rafforzare il pacchetto offensivo. Taremi è un po’ Dzeko, un po’ Lukaku: ovvero un attaccante totale. Ha la visione di gioco del bosniaco e la capacità di far salire la squadra e chiamare la profondità del belga. Il prossimo 18 luglio compirà 32 anni ed è arrivato il momento di misurarsi anche con la Serie A. In questa stagione ha segnato sei volte fornendo quattro assist. Taremi è abituato a giocare con un’altra punta al suo fianco, ma nel Porto di Conceicao si è anche adattato da unico terminale offensivo nel 4-2-3-1. Nelle quattro annate al Porto ha sempre avuto percentuali di resa altissime: 74% di passaggi andati a buon fine, 48% dei duelli vinti e 48% dribbling concretizzati. In Champions League ha segnato 10 gol in 25 partite e il primo tra questi contro la Juventus. Un segno…

Fonte: Tuttosport – Federico Masini