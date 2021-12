Supercoppa Italiana, accordo Inter-Juventus per il rinvio: data incerta – CdS

Inter e Juventus, secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, hanno già trovato l’accordo per il rinvio della partita di Supercoppa Italiana prevista per il 12 gennaio. Nonostante la conferma della Lega Serie A (vedi comunicato), la richiesta ufficiale verrà ratificata attraverso un Consiglio di Lega.

ACCORDO – Nonostante la Lega Serie A si sia già espressa attraverso un comunicato, Inter e Juventus hanno già trovato l’accordo per il rinvio della partita di Supercoppa italiana prevista – ad oggi -, per mercoledì 12 gennaio. Il timore è che, con l’esplosione dei contagi, la sfida possa perdere molti dei suoi protagonisti, oltre che la riduzione dal 75 a 50% degli spettatori, e dunque gli incassi: a piena capienza, i due club avrebbero ricavato circa 6 milioni. Al 75%, invece, cala a 4,5, mentre con il 50% della capienza ne avrebbe tolti altri 1,5. Sono queste le ragioni dello spostamento, non ancora ufficiale ma, di fatto, già stabilito e che verrà ratificato ufficialmente attraverso un Consiglio di Lega che si terrà la prossima settimana. Le due società nella giornata di ieri si sono trovate perfettamente allineate sull’opportunità di rinviare la partita.

A DATA DA DESTINARSI – Al momento, però, non verranno fissate nuove date. Al momento trapela soltanto un orientamento generico, vale a dire quello di far slittare l’appuntamento verso la fine della stagione, con l’auspicio che ci sia un netto calo dei numeri della pandemia. Occorrerà attendere, dunque, il percorso di Inter e Juventus in Coppa Italia e in UEFA Champions League per individuare una data.

Fonte: Corriere dello Sport – P.Gua.