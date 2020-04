Spadafora: “Ripresa calcio? Ora doppio confronto. Nei prossimi giorni…”

Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha parlato al termine dell’incontro con i rappresentanti del calcio italiano in vista di una possibile ripresa degli allenamenti in Serie A e non solo

ATTESA – Queste le parole di Vincenzo Spadafora: «Ringrazio tutti i partecipanti alla riunione: ho ascoltato con grande attenzione le diverse posizioni emerse e nei prossimi giorni, dopo un confronto con il Ministro della Salute e il Comitato tecnico scientifico, emaneremo le disposizioni aggiornate in merito alla possibilità e alle modalità per una ripartenza degli allenamenti».