FOTO – Inter, 13 anni fa festa Scudetto. Zanetti: “Cavalcata straordinaria”

Zanetti ricorda il bellissimo momento di 13 anni fa, quando l’Inter divenne Campione d’Italia per la quindicesima volta nella sua storia. Di seguito il tweet del vicepresidente nerazzurro

CAMPIONI – Javier Zanetti sa come far emozionare i tifosi dell’Inter, che per anni lo hanno ammirato con la fascia di capitano al braccio. Il vicepresidente nerazzurro, su Twitter, ricorda la cavalcata straordinaria che portò l’Inter di Roberto Mancini a diventare Campione d’Italia con largo anticipo nella stagione 2006-2007: “Una cavalcata straordinaria e poi la grande festa da campioni d’Italia: oggi, 13 anni fa!”.