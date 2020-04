Incontro Spadafora-mondo del calcio: nessuna decisione definitiva

Si è tenuto oggi l’incontro tra il ministro dello Sport Spadafora e i rappresentanti del calcio. Non sarebbe stata presa nessuna decisione definitiva

Oggi è una giornata molto importante per i destini del calcio italiano, al momento fermo per l’emergenza sanitaria in atto. Era previsto infatti un incontro tra il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e i vertici e rappresentanti di tutto il mondo del calcio italiano, ma non sono emerse novità di rilievo. Secondo “Sport Mediaset” infatti l’incontro è terminato poco fa e non è stata presa nessuna decisione definitiva, si continuerà quindi a discutere nei prossimi giorni col mondo del calcio che preme per riprendere gli allenamenti il 4 maggio.