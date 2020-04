Icardi si allontana dalla Juventus: nodo ingaggio. Alternativa pronta – SM

Il futuro di Mauro Icardi è tutt’altro che una certezza. Non è ancora chiaro quale sia l’intenzione del Psg, che può riscattare l’argentino dall’Inter per una cifra intorno ai 70 milioni di euro. Secondo “Sportmediaset” si allontana l’ipotesi Juventus: l’ingaggio del giocatore sarebbe troppo alto, pronto Milik

RAFFREDDAMENTO – Cosa ne sarà di Mauro Icardi? Il futuro dell’ex capitano del’Inter continua a essere un’incognita. Dopo un buon avvio al Psg l’argentino ha perso posizioni e, prima dello stop del calcio per l’emergenza Coronavirus, era finito spesso in panchina. I francesi hanno l’opzione per riscattare l’attaccante, ipotesi però tutt’altro che scontata. L’idea Juventus è sempre viva, ma nelle ultime ore la pista sembra essersi raffreddata: i bianconeri ritengono infatti eccessivo l’ingaggio di Icardi. Al punto che, come erede di Gonzalo Higuain, destinato a lasciare Torino, la Juve sta spingendo per Arkadiusz Milik, in scadenza con il Napoli nel 2021 e non intenzionato a rinnovare. Dopo il presunto inserimento bianconero per Dries Mertens (vedi qui), dunque, prosegue l’intreccio Milano-Torino-Napoli.

Fonte: Sportmediaset.