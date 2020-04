Kostic-Inter, Bobic (ds Eintracht): “Saremmo felici se rimanesse! Tuttavia…”

Kostic è uno dei nomi presenti sul taccuino dell’Inter, che lo aveva già cercato in passato (vedi articolo). Il direttore sportivo dell’Eintracht Francoforte, Fredi Bobic, ha chiarito la situazione del serbo ai microfoni di Kicker

BUON GIOCATORE – Filip Kostic è uno dei calciatori più appetibili dell’Eintracht Francoforte. L’Inter è interessata a lui ma il direttore sportivo del club tedesco, Fredi Bobic, non apre completamente alla cessione: «Trasferimento impossibile per via del Coronavirus? No, non posso dirlo perché non so al 100% com’è sviluppato in altri paesi. I buoni giocatori avranno sempre il loro mercato anche in tempi difficili e Filip è un giocatore eccellente. L’età non conta più così tanto. O sei bravo o non lo sei. Saremmo tutti felici se Filip rimanesse con noi».

INCERTEZZE – Nello stesso tempo Bobic tiene aperto un piccolo spiraglio: «Tuttavia, nessuno può prevedere cosa succederà sul mercato e se i grandi club avranno liquidità. Si giocherà la Champions League? Quanto è grande la perdita di entrate dei grandi club? Nessuno può davvero sapere. Pertanto non ha senso parlare di possibili uscite».