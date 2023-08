Sorteggio Champions League, divisione anche per l’Inter: i paletti

Poco più di due ore al sorteggio della fase a gironi di Champions League, con l’Inter che attende dalle 18 le sue avversarie. L’UEFA, come di consueto, ha dato una prima divisione.

I PALETTI – Come accade da tempo, il sorteggio di Champions League non è del tutto libero. Oltre alle fasce il paletto più noto è quello che impedisce di trovare una squadra della stessa nazione, ma ce n’è anche un altro. Riguarda i Paesi con due o più club partecipanti, per questioni legate ai diritti TV: i gruppi da A a D giocano un giorno, quelli da E a H in un altro. Se uno dei club indicati finisce in un gruppo da A a D l’altro che forma la sua coppia andrà, di conseguenza, in uno da E a H. Per distinguerli i gruppi da A a D sono individuati in rosso, mentre quelli da E a H in blu. L’Inter è accoppiata con il Milan, significa che le due milanesi giocheranno in giorni diversi. Essendo i nerazzurri con una squadra di terza fascia, non sarà possibile sapere al termine della prima in quale divisione finirà la squadra di Simone Inzaghi. Ma, al termine della seconda, l’Inter saprà se è nello stesso lato di Lens, Newcastle United, PSV Eindhoven e Union Berlino. Di seguito tutte le coppie del sorteggio di Champions League, su Inter-News.it appuntamento LIVE dalle 17.45.

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE – LE COPPIE

A Manchester City e Manchester United (Inghilterra)

B Siviglia e Atlético Madrid (Spagna)

C Barcellona e Real Madrid (Spagna)

D Napoli e Lazio (Italia)

E Bayern Monaco e Borussia Dortmund (Germania)

F PSG e Lens (Francia)

G Benfica e Porto (Portogallo)

H Feyenoord e PSV Eindhoven (Olanda)

I Inter e Milan (Italia)

J RB Lipsia e Union Berlino (Germania)

K Arsenal e Newcastle United (Inghilterra)