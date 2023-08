Sorteggio Champions League, oggi i gironi con l’Inter: tutte le informazioni

Oggi data da cerchiare sul calendario: è il giorno del sorteggio della fase a gironi di Champions League. Alle 18 la tradizionale cerimonia a Monte-Carlo, con l’Inter in seconda fascia dopo la finale della passata stagione. Ecco tutte le informazioni, su Inter-News.it LIVE l’evento a partire dalle 17.45.

IL GRANDE EVENTO – Come di consueto, il sorteggio della fase a gironi di Champions League è uno degli appuntamenti più attesi di questo periodo dell’anno. Ieri si è chiuso il quadro degli spareggi, con le ultime sei qualificate che si aggiungono alle ventisei già certe da giugno. Appuntamento alle ore 18 a Monte-Carlo (torna a essere sede dopo tre anni) con l’Inter che, complice il ranking, è salita in seconda fascia. La speranza è che, dopo quanto accaduto l’anno scorso beccando Bayern Monaco e Barcellona, l’urna sia più “benevola”…

LE INFORMAZIONI – Format ormai noto da tempo per il sorteggio di Champions League: non possono sfidarsi squadre della stessa nazione e della stessa fascia. Per l’Inter ci sono sette opzioni in prima fascia (escluso il Napoli), sei in terza (escluse Milan e Lazio) più tutte e otto dalla quarta, ma alcune divisioni saranno date dai paletti: nel caso delle federazioni con due rappresentanti, le squadre saranno pre-abbinate in modo da suddividere le partite tra il martedì e il mercoledì. Chi ha quattro o cinque rappresentanti avrà due abbinamenti, basati sui palinsesti televisivi. Di seguito le fasce del sorteggio di Champions League e il calendario.

CHAMPIONS LEAGUE – FASCE SORTEGGIO GIRONI

PRIMA FASCIA

Manchester City – Inghilterra (campione in carica Champions League)

Siviglia – Spagna (campione in carica Europa League)

Barcellona – Spagna (campione Liga)

Napoli – Italia (campione Serie A)

Bayern Monaco – Germania (campione Bundesliga)

PSG – Francia (campione Ligue 1)

Benfica – Portogallo (campione Liga NOS)

Feyenoord – Olanda (campione Eredivisie)

SECONDA FASCIA

Real Madrid – Spagna (121.000)

Manchester United – Inghilterra (104.000)

Inter – Italia (96.000)

Borussia Dortmund – Germania (86.000)

Atlético Madrid – Spagna (85.000)

RB Lipsia – Germania (84.000)

Porto – Portogallo (81.000)

Arsenal – Inghilterra (76.000)

TERZA FASCIA

Shakhtar Donetsk – Ucraina (63.000)

Red Bull Salisburgo – Austria (59.000)

Milan – Italia (50.000)

Braga – Portogallo (44.000)

PSV Eindhoven – Olanda (43.000)

Lazio – Italia (42.000)

Stella Rossa – Serbia (42.000)

Copenaghen – Danimarca (40.500)

QUARTA FASCIA

Young Boys – Svizzera (34.500)

Real Sociedad – Spagna (33.000)

Galatasaray – Turchia (31.500)

Celtic – Scozia (31.000)

Newcastle United – Inghilterra (21.914)

Union Berlino – Germania (17.000)

Royal Antwerp – Belgio (17.000)

Lens – Francia (12.232)

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE – IL CALENDARIO

Prima giornata: 19-20 settembre

Seconda giornata: 3-4 ottobre

Terza giornata: 24-25 ottobre

Quarta giornata: 7-8 novembre

Quinta giornata: 28-29 novembre

Sesta giornata: 12-13 dicembre

Il calendario delle partite di Champions League, con date e orari ufficiali, sarà reso noto a breve dopo il sorteggio. Segui su Inter-News.it, a partire dalle ore 17.45, la diretta testuale.