IN − Sommer-Inter, tempi incerti! Il Bayern Monaco taglia due nomi

L’Inter e il Bayern Monaco non hanno ancora trovato una quadra definitiva su Sommer. Come raccolto dalla nostra redazione, i bavaresi hanno tagliato altri due nomi per la porta

TEMPI NON BREVI − L’Inter continua a lavorare su Yann Sommer, indicato dalla società come l’erede designato di André Onana, partito per il Manchester United. Trattativa più lunga del previsto con il Bayern Monaco, che non ha ancora dato il via libera. La redazione di Inter-News.it ha raccolto importanti novità da questo punto di vista. I bavaresi, infatti, non lasceranno andare il portiere svizzero fin quando non saranno certi di aver trovato un sostituto all’altezza. Inoltre, non è da escludere neanche un’ipotesi abbastanza sorprendente: ovvero che alla fine Sommer rimanga in Germania. Manuel Neuer non è ancora rientrato dopo l’infortunio con gli sci accorso dopo il Mondiale. Il Bayern Monaco, ci fanno sapere fonti certe, non ha intenzione di spendere grossi somme per il nuovo estremo difensore. David Raya è ritenuto troppo costoso, mentre Giordi Mamardashvili non è più un argomento di discussione. Sulla lista c’è Yassine Bounou del Siviglia. Il marocchino ora è in pole.