Frattesi entra e stravolge PSG-Inter in un modo preciso (ma non sorprendente)

Davide Frattesi subentra dalla panchina in PSG-Inter e cambia volto alla partita (qui il suo voto). Il 16 nerazzurro firma i due assist decisivi per la vittoria. E mette in luce una caratteristica chiave del suo gioco.

STESSA STORIA – Davide Frattesi si porta a casa la statuetta di MVP della tournée giapponese dell’Inter. Infatti anche la copertina dell’amichevole col PSG (vinta 2-1 dagli uomini di Simone Inzaghi) è sua. Se contro l’Al Nassr aveva trovato addirittura il primo gol in nerazzurro (valido per l’1-1 finale), contro i parigini entra al 55′ e serve i due assist con cui l’Inter ribalta il vantaggio di Vitinha. Quindi un impatto di rara incisione per Frattesi, anche in questa gara. Ma gli spunti più interessanti arrivano dai suoi movimenti.

SERENDIPITÀ – Con la cessione di Marcelo Brozovic e la promozione definitiva di Hakan Calhanoglu a regista, uno spettro iniziava ad aleggiare tra i tifosi dell’Inter. Con il turco in cabina di regia, la manovra nerazzurra subirà un’improvvisa verticalità. Il motivo? L’incapacità di Calha di coprire gli stessi km del croato. Dimenticando in un colpo solo i 10,3 km mediamente percorsi dal numero 20 la scorsa stagione (dati forniti dalla Lega Serie A). Dalle prime uscite stagionali abbiamo già visto che uno sviluppo più diretto e accelerato è in fase di lavorazione da parte di Inzaghi. Ma su questo incide più la presenza di Frattesi che di Calhanoglu. E PSG-Inter ne è la riprova.

INGRESSO PERFORANTE – Uno dei principali aspetti su cui Frattesi dovrà continuare a lavorare all’Inter è il posizionamento in fase di non possesso. Perché, per quanto riguarda i movimenti palla al piede, il numero 16 è già ad un livello altissimo. Grazie a ottime capacità di corsa in progressione. Come si è visto in occasione del gol dell’1-1 di Sebastiano Esposito: Frattesi prende palla sulla linea di centrocampo e la cede appena prima dell’ingresso in area, al termine di un’accelerazione furente. E fa lo stesso, stavolta senza palla, 120 secondi dopo: buca tutto il PSG in verticale prima di servire Stefano Sensi per l’1-2. Una prova che dimostra come Frattesi possa essere un fattore anche a partita in corsa, giocando un ruolo chiave nell’attaccare la profondità con maggior freschezza rispetto agli avversari. In estrema sintesi, con Frattesi l’Inter guadagna cavalli nel motore, ed è un aspetto su cui puntare.