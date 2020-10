Skriniar secondo giocatore dell’Inter col Coronavirus. Attesa per la verifica

Milan Skriniar

Skriniar è in ritiro con la Slovacchia, ma è risultato positivo al Coronavirus. Per il difensore dell’Inter, così come successo con Bastoni appena confermato (vedi articolo), si attende però la verifica.

SECONDO CASO – Dopo Alessandro Bastoni anche Milan Skriniar dell’Inter risulta positivo al Coronavirus. Il difensore ha ricevuto la notizia dopo i test effettuati in ritiro con la Slovacchia. Per lui, come raccolto dalla redazione di Inter-News.it, si attende il risultato dell’altro tampone che ha già fatto. Nel caso in cui dovesse essere confermata la positività per Antonio Conte sarebbe un grosso problema in vista del derby contro il Milan, in programma sabato 17 ottobre alle ore 18. Con l’assenza di Bastoni e Skriniar mancherebbero due difensori centrali.