Bastoni non l’unico dell’Inter positivo al Coronavirus: anche un altro

Bastoni è confermato positivo al Coronavirus, come anticipato poco meno di ventiquattro ore fa (vedi articolo). Secondo quanto raccolto da Inter-News.it, purtroppo, il difensore ora con l’Italia Under-21 non è nemmeno l’unico: anche Skriniar risulta contagiato. Per quest’ultimo, tuttavia, si attende l’esito del secondo tampone dopo il primo svolto con la Slovacchia.

CORONAVIRUS, PRIMO ANNUNCIO INTER – “FC Internazionale Milano comunica che Alessandro Bastoni è risultato positivo al COVID-19 in seguito ai test effettuati durante il ritiro della nazionale italiana Under 21.

Il difensore nerazzurro è totalmente asintomatico e seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario”.

